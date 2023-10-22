Fenerbahçe evinde hata yapmadı! 4-2

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde ligin yenilgisiz takımları Fenerbahçe ve Hatayspor, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-2'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertlilerin galibiyet gollerini; 7.dakikada Szymanski, 15.dakikada Osayi Samuel, 39.dakikada Edin Dzeko ve 63.dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Hatayspor'un gollerini ise 55.dakikada Ghoulam ile 90+4.dakikada Rayane Aabid attı.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini sürdüren Fenerbahçe, puanını 27'ye yükseltti ve dün devrettiği liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri aldı. Bu sezon İlk yenilgisini alan Hatayspor ise 14 puanda kaldı.