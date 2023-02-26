Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül hayatını kaybetti!

Türk futbolu acı bir kayıpla sarsıldı. Fenerbahçe ve Türk futbolunun duayen isimleri arasında olan Ziya Şengül 79 yaşında vefat etti.

Şengül, futbol kariyerinde 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Ziya Şengül, futbol kariyerinin ardından kısa bir süre yorumculuk da yapmıştı.

Fenerbahçe ile 5 şampiyonluk yaşadı

Futbol kariyerine Ankara'nın PTT takımında başlayan Ziya Şengül 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Transfer olduğu dönemde sarı-lacivertli takımın en başarılı isimlerinden biri olan Şengül, Fenerbahçe formasıyla 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı.

A Milli Takım'da kaptanlık yaptı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da kaptanlık görevini üstlenen Ziya Şengül, Türkiye formasıyla 21 kez maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.