Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül hayatını kaybetti!
Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Türk futbolu acı bir kayıpla sarsıldı. Fenerbahçe ve Türk futbolunun duayen isimleri arasında olan Ziya Şengül 79 yaşında vefat etti.
Şengül, futbol kariyerinde 1964-1975 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti. Ziya Şengül, futbol kariyerinin ardından kısa bir süre yorumculuk da yapmıştı.
Fenerbahçe ile 5 şampiyonluk yaşadı
Futbol kariyerine Ankara'nın PTT takımında başlayan Ziya Şengül 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Transfer olduğu dönemde sarı-lacivertli takımın en başarılı isimlerinden biri olan Şengül, Fenerbahçe formasıyla 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı.
A Milli Takım'da kaptanlık yaptı
Fenerbahçe ve A Milli Takım'da kaptanlık görevini üstlenen Ziya Şengül, Türkiye formasıyla 21 kez maça çıktı ve 2 gol atma başarısı gösterdi.
Yorumlar