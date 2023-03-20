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Fenerbahçe duyurdu! 3 futbolcu hakkında sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan futbolcuları Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Corendon Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;

Joshua King: Hamstring kas yaralanması

Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi

Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması

Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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