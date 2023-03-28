Fenerbahçe, dünya yıldızını kadrosuna katıyor!

Fenerbahçe, yaz aylarında Avrupa'yı sarsacak transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Hedefteki isim Eden Hazard. Kanarya, devre arasında transferi son anda gerçekleşmeyen Hazard'ı bu kez kadrosuna katmak konusunda kararlı görünüyor.

Yönetim, Jesus kalsa da kalmasa da Real Madrid'in 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertli kulübün Hazard'a ilgisi İspanyol medyası tarafından da duyuruldu.

OK Diario'nun haberine göre Fenerbahçe, ocak ayında Hazard için Real Madrid'le el sıkıştı ancak Belçikalı yıldızla süre konusunda anlaşamayınca transfer son anda yattı.

Hazard son dönemlerde oldukça formsuz bir performans sergiliyor.

Bir yıl daha sözleşmesi olan tecrübeli futbolcu ligde sadece 3 maçta oynadı.

32 yaşındaki süper yıldız, kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid gibi önemli takımların formalarını giydi.