Fenerbahçe dev stoperin peşinde!

Yeni sezon kadrosu için kolları sıvayan Fenerbahçe, geçen yaz da gündeme gelen bir isim için harekete geçti.

Kim min-Jae'nin Napoli'ye satışı sonrasında bir süre ilgilenilen Rodrigo Becao yeniden gündeme geldi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, Udinese ile masaya oturdu.

Haberlere göre Fenerbahçe, Rodrigo Becao için Udinese'ye resmi olmasa da sözlü olarak 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Brezilya basınındaki iddialara göreyse Udinese, Becao için 10 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor.

2019'da Bahia'dan Udinese'ye transfer olan Rodrigo Becao'nun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.

Bu sezon Serie A'da 28 maça çıkan Brezilyalı savunmacı 2 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu.