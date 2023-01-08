Fenerbahçe derbide 3 gollü hezimeti yaşadı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, liderlik hesapları yaptığı karşılaşmada sahasında 3-0 mağlup oldu. Bu sonucçla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe büyük bir şok yaşadı.

Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Fenerbahçe'de oyuna sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci takımını eksik bıraktı.

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kendi sahasında gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon Galatasaray derbisine kadar teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sahasında 16 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsinde en az bir gol bulmayı başarmıştı.

Evinde ligde 9 maçta 26, Avrupa'da 6 karşılaşmada 15 ve kupada tek mücadelede 3 gol bulan Fenerbahçe, ilk kez sahasında gol sevinci yaşayamadı.