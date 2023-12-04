Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı, liderliği devraldı!

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Sebastian Szymanski, 42. dakikada İrfan Can Kahveci, 68. dakikada Alaaddin Okumuş (k.k.) ve 75. dakikada Edin Dzeko kaydederken, Sivasspor'un tek golü ise 50. dakikada Rey Manaj'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 37'ye yükseltti ve liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Sivasspor ise 15 puanla haftayı 13. sırada tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak.