Fenerbahçe, Demme için harekete geçti!

Jorge Jesus'un istediği 8 numara transferini tamamlamak isteyen sarı lacivertli yönetimin yeni hedefinin Napoli'den Diego Demme olduğu bildirildi.

Hatta, teknik direktör Spaletti forma vermediği için Serie A liderinden ayrılmak isteyen 31 yaşındaki Alman futbolcunun, Fenerbahçeli yetkililerde yaptığı ilk görüşmede yeşil ışık yaktığı da belirtildi.

Fenerbahçe'nin Demme'ye olan ilgisi İtalyan basınında da yer bulurken, oyuncunun babası da bu flörtü doğruladı.

"Türkiye'den teklifler olduğu doğrudur"

Baba Vincezo Demme "Türkiye'den gelen bazı teklifler olduğu doğru. Diğerleri, hiçbir şey kanıtlamak zorunda olmadığı bir lig olan Bundesliga kulüpleriyle ilgili. Gelecekte neler olacağını zaman gösterecek" şeklinde konuştu.

2020'de Leipzig'den Napoli'ye transfer olan 31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Alman Milli Takımı'nda da forma giyiyor.