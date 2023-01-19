Fenerbahçe çeyrek finalde!

Fenerbahçe'ye turu getiren golleri Miha Zajc ve Enner Valencia atarken Çaykur Rizespor'un tek golünü Sinan Osmanoğlu attı.

Fenerbahçe gole erken kavuştu

Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk etkili atağında golü buldu. 12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, rakibine çalım attı ve ceza sahası yayına pasını çıkardı. Miha Zajc, bu topa gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi.

16. dakikada Rossi'nin soldan kullandığı kornerde Szalai'nin kafa vuruşu auta çıktı.

Eşitlik sağlandı

26. dakikada Çaykur Rizespor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ronaldo'nun ortasında savunmadan gelen yeni transfer Sinan Osmanoğlu iyi yükseldi ve isabetli bir kafa vuruşuyla kora dengeyi getirdi.

29'da Fenerbahçe gole bir kez daha yaklaştı. Samuel topla birlikte sağ kanatan ceza sahasına girdikten sonra King'i gördü. Onun vuruşu yan ağlarda kaldı.

42. dakikada Arda'nın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kafalardan seken top sonrası top Valencia'ya geldi. Valencia'nın vuruşu dışarıya gitti.

45. dakikada Arda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasındaki herkesi aştı ve dışarıya gitti.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı hakemin düdüğüyle başladı.

50. dakikada Osayi serbest vuruşu pasla kullandıktan sonra Zajc, bir kez daha onu düşündü. Zajc pasın şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

51'de Fenerbahçe'de Samet, savunmanın arkasına koşu gösteren Arda'yı düşündü. Top kaleci Zafer'e kadar geldi. Ardından Rizespor soldan geldi. Ercan'ın ortası kaleci İrfan Can'da kaldı.

63. dakikada Fenerbahçe korneri pasla kullandı. Ardından topu alan Zajc, ceza sahası dışından şansını denedi. Top dışarıya gitti.

Fenerbahçe'de Ferdi ve Emre Mor oyuna girerken Lincoln ve Arda Güler oyundan alındı.

68. dakikada Çaykur Rizespor gol bulmak için Fenerbahçe kale

sine geldi. Sefa'nın diagonal pasında topu alan Ronaldo'nun ceza sahası dışından yapmış olduğu vuruş kale direğinin üzerinden auta gitti.

77. dakikada Fenerbahçe'de soldan ceza sahasına giren Rossi yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem devam kararı verdi, Ardından topu alan Ferdi rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Emre Mor'un kafa vuruşu dışarıya gitti.

Fenerbahçe'de Osayi ile Rossi'nin yerine Arao ve Batshuayi oyuna girdi.

88. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Emre Mor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Arao, ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Top dışarıya gitti.

Dakika 89'da meşin yuvarlak Rizespor ağlarında

89. dakikada Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia yine golünü atmayı başardı! Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Emre Mor, arka direğe doğru çok iyi bir orta yaptı ve doğru yere koşan Valencia topu filelerle buluşturdu 2-1

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe 2-1 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Genç yıldız uzun süre sonra ilk 11'de

Sakatlığı sebebiyle uzun süre formadan uzak kalan Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, Çaykur Rizespor karşısında 78 gün sonra ilk 11’de sahaya çıktı.