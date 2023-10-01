Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maçın başından sonuna kadar üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertiler mücadeleyi 5-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sebastian Szymanski, 47. dakikada İrfan Kahveci, 62. dakikada Edin Dzeko, 74. dakikada Dusan Tadic ve 90+3'te Joshua King kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 21'e yükselten Fenerbahçe liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri aldı. 7. sıradaki Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.

Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Tarnava deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, önümüzdeki pazar günü ligde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Galibiyet serisi 14 maça çıktı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Çaykur Rizespor maçında da devam etti.

UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru, Maribor ve Twente ile oynadığı toplam 6 maçta 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, grup aşamasında da Nordsjaelland’ı yendi. Süper Lig’de de Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir’e karşı üstünlük sağlayan Kanarya, Çaykur Rizespor’u da mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşadı.