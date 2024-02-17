Fenerbahçe Çaykur Rizespor'a konuk oluyor!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü. Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.
Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya'da düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için Rize deplasmanında forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Çağlar Söyüncü, Ferdi, Krunic, Mert Hakan, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, C. Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich.
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