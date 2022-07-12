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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için oyuncunun kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

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