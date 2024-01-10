Fenerbahçe Bonucci transferini duyurdu!
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını ve futbolcunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.
Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen İtalyan yıldız ile 6 aylık kontrat imzalanacağı öğrenildi.
Fenerbahçe duyurdu
Fenerbahçe Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.
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