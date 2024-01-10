Fenerbahçe Bonucci transferini duyurdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.

Almanya'nın Union Berlin takımında forma giyen İtalyan yıldız ile 6 aylık kontrat imzalanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe duyurdu

Fenerbahçe Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.