Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım'ın peşinde!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde derin yaralar açmıştı. Depremden en çok etkilenen illerin başında da Hatay geliyor.

Hatayspor takımı da yaşanan deprem sonrasında Süper Lig'den çekilme kararı almıştı. Fenerbahçe de kulübün mali yükünü azaltmak için Hatayspor'dan en azından 1 transfer gerçekleştirmeyi planlıyor. Gündemdeki isim ise Bertuğ Yıldırım.

Sarı-lacivertliler 20 yaşındaki hücum oyuncusu için zorlu günler yaşayan Hatayspor ile görüşmeleri sürdürüyor.

Bu sezon Süper Lig'de 4 gol attı

Bertuğ Yıldırım, Sarıyer'den Hatayspor'a transfer olduktan sonra geçtiğimiz sezon fazla süre bulamamıştı.Takımın başına Volkan Demirel'in geçirilmesiyle beraber genç golcünün aldığı süre de arttı. Bertuğ bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere 16 karşılaşmada görev yaptı. Sivasspor, Başakşehir, Giresunspor ve Trabzonspor ağlarına 1'er gol bıraktı. Trabzonspor'a karşı 1 de asist yaptı. 20 yaşında 1.86 boyunda olan Bertuğ 'Yerli Haaland' olarak biliniyor.

Potansiyelli bir oyuncu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım ile çalışmaya başlar başlamaz genç oyuncudaki potansiyeli görmüştü. O günlerde 20 yaşındaki golcü için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bunu çok iyi kullanırsa onda da çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimovic... Bertuğ bu seviyelerin oyuncusu."