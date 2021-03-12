Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric'den kötü haber

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında yarın akşam Valencia ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric'ten bu maç için kötü haber geldi. Guduric ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Valencia maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko'nun Valencia kafilesinde, ayak bileğinde sakatlığı bulunan Marko Guduric ile takım idmanlarına önümüzdeki hafta dahil olacak Alex Perez'in yanı sıra Melih Mahmutoğlu, Berkay Candan ve Yiğit Onan yer almıyor."