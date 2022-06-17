AjansHaber.com.tr Spor Fenerbahçe Beko, Djordjevic ile yolları ayırdı

Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sevilay Öztürk, dünya ikincisi oldu
Fenerbahçe Bruma'yı PSVS Eindhoven'dan kiraladı
Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde 4'te 4 yaptı
Futbolda, yaz transfer dönemi yarın başlıyor
Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer mesajı
Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev
TFF Genel Kurulu, yarın Ankara’da yapılacak