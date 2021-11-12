Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 6. mağlubiyetini yaşadı

Bu sonuçla AX Armani Exchange Milan, 8. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan AX Armani Exchange Milan, 4. dakikada 7-0 üstünlük yakaladı. Savunmada ve hücumda organize olamayan Fenerbahçe Beko'ya sadece 3 sayı şansı tanıyan İtalya ekibi, baştan sona üstün oynadığı ilk periyodu 22-3 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen AX Armani Exchange Milan, 13. dakikada farkı 27 sayıya çıkardı: 5-32. Bu bölümden sonra toparlanan ve kaydettiği 15 sayıya karşılık rakibinin sadece 3 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala farkı 15'e çekti: 20-35. AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 37-20 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da Fenerbahçe Beko'ya büyük üstünlük kuran ve dış atışlardan 4 isabet bulan AX Armani Exchange Milan, 29. dakikada farkı 33 sayıya çıkardı: 27-60. İtalya temsilcisi, son çeyreğe 62-29 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen AX Armani Exchange Milan, karşılaşmadan 68-43 galip ayrıldı.