Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-0'a getirdi

Karşılaşmaya savunmada ve hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 9-2. Sarı-lacivertli takımın De Colo'nun yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılara Pleiss ile karşılık veren Anadolu Efes, Micic'in bitime 2 saniye kala kaydettiği isabetli dış atışla ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 18-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 36-20. Anadolu Efes, ilk sayılarını 16. dakikada üretebildi. Baştan sona üstün oynadığı bu periyotta yüksek hücum yüzdesi yakalayan ve kalan bölümde farkı açan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 54-32 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı 28 sayıya kadar yükselten Fenerbahçe Beko, final bölümüne 74-49 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Buğrahan Tuncer'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 38. dakikada farkı 12 sayıya kadar indirdi: 85-73. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 93-78 galip ayrıldı.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin üçüncü maçı, 11 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Erşan Kartal, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe Beko: Henry 2, De Colo 16, Tarık Biberovic 17, Vesely 18, Booker 13, Ahmet Düverioğlu 2, Şehmus Hazer 4, Melih Mahmutoğlu, Guduric 18, Metecan Birsen 3, İsmet Akpınar

Anadolu Efes: Larkin 10, Micic 7, Bryant 19, Moerman 1, Pleiss 9, Erten Gazi 3, Beaubois 3, Egemen Güven 4, Yiğitcan Saybir 2, Buğrahan Tuncer 12, Ömer Can İlyasoğlu 8

1. Periyot: 18-20

Devre: 54-32

3. Periyot: 74-49