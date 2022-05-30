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Fenerbahçe Beko finalde

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe beko, deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-65 mağlup etti ve finale yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, yarı final serisi dördüncü maçında karşı karşıya geldi.

Kritik müsabaka, TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.

Mücadelenin kazananı, 91-65'lik skorla Fenerbahçe Beko oldu.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekibin finaldeki rakibi, Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinin kazananı olacak.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon

Darüşşafaka: Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 12, McCullough 3, Boothe 8, Olaseni 3, Pineiro 2, Sinan Güler 10, Görkem Doğan, Maxim Mutaf, Selim Şav 2, Ege Özçelik 7, Bora Yaşar 3

Fenerbahçe Beko: De Colo 17, Henry 6, Biberoviç 7, Booker 6, Vesely 8, Melih Mahmutoğlu 13, Ahmet Düverioğlu 6, İsmet Akpınar 21, Guduric, Metecan Birsen 7, Şehmus Hazer, Ekrem Sancaklı

1. Periyot: 10-16

Devre: 23-42

3. Periyot: 45-68

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