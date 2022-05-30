Fenerbahçe Beko finalde
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe beko, deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-65 mağlup etti ve finale yükseldi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka ile Fenerbahçe Beko, yarı final serisi dördüncü maçında karşı karşıya geldi.
Kritik müsabaka, TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.
Mücadelenin kazananı, 91-65'lik skorla Fenerbahçe Beko oldu.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla seriyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
Sarı-lacivertli ekibin finaldeki rakibi, Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinin kazananı olacak.
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon
Darüşşafaka: Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 12, McCullough 3, Boothe 8, Olaseni 3, Pineiro 2, Sinan Güler 10, Görkem Doğan, Maxim Mutaf, Selim Şav 2, Ege Özçelik 7, Bora Yaşar 3
Fenerbahçe Beko: De Colo 17, Henry 6, Biberoviç 7, Booker 6, Vesely 8, Melih Mahmutoğlu 13, Ahmet Düverioğlu 6, İsmet Akpınar 21, Guduric, Metecan Birsen 7, Şehmus Hazer, Ekrem Sancaklı
1. Periyot: 10-16
Devre: 23-42
3. Periyot: 45-68
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