Fenerbahçe Beko, final şansını kaybetti!
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 73-57 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’de Panathinaikos’a 73-57 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, Real Madrid-Olympiakos eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük maçına çıkacak.
Panathinaikos'un Türk çalıştırıcısı Ergin Ataman, kariyerinin üçüncü THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmanın peşinde.
MAÇ SONUCU
PANATHİNAİKOS: 73 - FENERBAHÇE BEKO: 57
ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU
PANATHİNAİKOS: 56 - FENERBAHÇE BEKO: 50
İLK YARI SONUCU
PANATHİNAİKOS: 38 - FENERBAHÇE BEKO: 36
İLK PERİYOT SONUCU
PANATHİNAİKOS: 22 - FENERBAHÇE BEKO: 13
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