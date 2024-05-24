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Fenerbahçe Beko, final şansını kaybetti!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 73-57 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’de Panathinaikos’a 73-57 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, Real Madrid-Olympiakos eşleşmesinin kaybedeniyle üçüncülük maçına çıkacak.

Panathinaikos'un Türk çalıştırıcısı Ergin Ataman, kariyerinin üçüncü THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmanın peşinde.

MAÇ SONUCU

PANATHİNAİKOS: 73 - FENERBAHÇE BEKO: 57

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU

PANATHİNAİKOS: 56 - FENERBAHÇE BEKO: 50

İLK YARI SONUCU

PANATHİNAİKOS: 38 - FENERBAHÇE BEKO: 36

İLK PERİYOT SONUCU

PANATHİNAİKOS: 22 - FENERBAHÇE BEKO: 13
 

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