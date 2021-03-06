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Fenerbahçe Beko, ASVEL'i Fransa'da devirdi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk olduğu Fransız kulübü ASVEL'i 90-86 yendi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk olduğu Fransız kulübü ASVEL'i 90-86 yendi. THY Avrupa Ligi 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız temsilcisi ASVEL'i 90-86 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

NANDO DE COLO YILDIZLAŞTI

Maçın en skorer oyuncusu, sarı-lacivertli takımın yıldızı Nando De Colo oldu. Fransız oyuncu maçı 24 sayı, 4 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 27 verimlilik puanı ile tamamladı.

Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Fenerbahçe, soyunma odasına giderken 2 sayılık farkı (38-40) korudu.

Ev sahibi ekip, son periyot öncesi 60-59 öne geçse de Fenerbahçe Beko, son 10 dakikadaki oyunuyla karşılaşmayı 90-86 kazandı.

Fenerbahçeli De Colo, 24 sayı, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Guduric ve Pierre de 13'er sayılık katkıda bulundu.


ASVEL'de Lighty 15, Bako ve Cole ise 14'er sayı kaydetti.


Sarı-lacivertliler 17. galibiyetini alırken, ASVEL 16. mağlubiyetini yaşadı.

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