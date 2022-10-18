Fenerbahçe Başkent'te farklı kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının kapanış mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Halil Umut Meler düdük çaldı. Heyecan dolu müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla beraber Fenerbahçe Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. En son Konyaspor deplasmanında 1-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe daha sonra çıktığı 5 karşılaşmanın dördünü kazandı. Derbiden ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Böylelikle Fenerbahçe puanını 20'ye yükselterek 2. sıradaki yerini aldı. MKE Ankaragücü ise 7 puanla 17. sırada bulunuyor.

Maçtan dakikalar

Maçın henüz 3. dakikasında, Lincoln Henrique'nin soldan kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptı. Batshuayi, altıpasta önüne düşen topu ağlara gönderdi. (0-1)

Dakikalar 25'i gösterirken Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Valencia'nın pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın büyük hatası sonucu ağlara gitti. (0-2)

Maçın sonları yaklaşırken 90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun korner çizgisinden ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Rossi, topu ağlara göndererek sonucu belirledi. (0-3)