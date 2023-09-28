Fenerbahçe, Başakşehir karşısında rahat kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Djiku, 10. dakikada Duarte kendi kalesine, 20. ve 80. dakikalarda da Szymanski attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 18'e yükselterek liderlik koltuğunu yeniden devraldı. Başakşehir ise 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe'den 13 maçlık seri

Süper Lig'de bu sezon 6 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların tamamını kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 maça çıkan sarı-lacivertliler bu kulvarda da oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Avrupa ve Süper Lig maçları dahil olmak üzere 13 resmi müsabakaya çıkan Fenerbahçe, 13 maçın tamamını kazanarak muhteşem bir seri yakaladı.

Djiku siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Sezon başında takıma katılan ve gösterdiği etkili performansla beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu, 5. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.