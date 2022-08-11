Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien'in rakibi oldu

Slovacko ile İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselerek Avusturya ekibi Austria Wien'in rakibi oldu.

57. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Lemos'un kendi ceza sahası önünden rakip ceza sahası önüne doğru uzaklaştırdığı topu indiren Serdar Dursun iki rakibini çalımladıktan sonra uzaktan çıkardığı şutla fileleri havalandırdı: 0-1.

58. dakikada Slovacko beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleci Altay'dan seken topu önünde bulan Sasinka'nın çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

70. dakikada oyuna yeni giren Kohut ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Kalan sürede başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Stat: Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty

Hakemler: Nikola Dabanovic, Milovan Djukic, Vladan Todorovic (Karadağ)

Slovacko: ​​​​​​​Nguyen, Tomic (Dk. 85 Sinyavskiy), Simko (Dk. 64 Reinberk), Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin (Dk. 64 Kohut), Petrzela, Holzer (Dk. 64 Kalabiska), Sasinka (Dk. 72 Kozak)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos (Dk. 74 Gustavo Henrique), Luan Peres (Dk. 65 Novak), Szalai, İsmail Yüksek, Crespo (Dk. 65 Zajc), Rossi, Arda Güler (Dk. 80 Lincoln Henrique), Bruma (Dk. 64 Emre Mor), Serdar Dursun

Goller: Dk. 56 Serdar Dursun (Fenerbahçe), Dk. 58 Sasinka (Slovacko)

Sarı kartlar: Dk. 16 Luan Peres, Dk. 88 Emre Mor (Fenerbahçe), Dk. 43 Doski (Slovacko)