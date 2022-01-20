Fenerbahçe, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe sevindi. Sarı-lacivertliler, ligde iki maç sonra kazanırken İsmail Kartal yönetiminde de ilk galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, ligde 15 maçtır kazanamayan Altay ise 18 puanda kaldı.
Altay 14. dakikada Ahmed Rayan'ın golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe, 37. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle skora denge getirdi. 1-1. Sarı-lacivertliler, 71. dakikada Serdar Dursun'un kafa golüyle 2-1 öne geçti ve mücadeleyi kazandı.
Öte yandan Attila Szalai, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Macar savunmacı, Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
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