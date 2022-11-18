Fenerbahçe Altay hakkında kararını verdi!

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile başlayan ve gösterdikleri performansla hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenrebahçe'de bazı oyuncuların performansları dikkat çekti.

Jorge Jesus'tan Altay'a destek

Jorge Jesus basın toplantısında Altay Bayındır'la ilgili şu sözleri sarf etti: 'Önemli olan ben değilim, önemli olan takım. Ben de takımın bir parçasıyım. Sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun, oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur. Birlik olmuş bir gurubumuz var. Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım. Altay'ın taraftarın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı dönemleri olabilir, taraftarların bunu anlaması gerekiyor. Oyuncuyu daha zor duruma sokmamaları lazım. Futbolcular Fenerbahçe'nin ve ambleminin ta kendisi. Biz de taraftardan bunu istiyoruz.' demişti.

5 yıllık imza

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptan Altay Bayındır ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim, 24 yaşındaki file bekçisine 5 yıllık kontrat önermeyi planlıyor. Hedef, 1 Ocak'tan önce Altay'a imzayı attırmak.

Sezon sonu sözleşmesi bitiyor

2019'da Ankaragücü'nden transfer edilen 24 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'de bir oyuncunun ulaşabileceği en önemli konumlardan birine gelerek kaptanlık pazubandının sahibi oldu. Altay'ın sözleşmesi bu sezonun sonunda bitecek.

Yönetim 5 kat zam düşünüyor

Şu anda Milli Takım kampında bulunan Altay Bayındır döndükten sonra tarafların ilk kez masaya oturması bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi, yıldız kaleciye 5 yıllık, uzun soluklu bir sözleşme imzalatmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Milli oyuncu ile masaya oturup bir an önce bu işi bitirmek istiyor. Böylece lig yeniden başladığında, oyuncunun kafasının kontrat konularıyla meşgul olmasının önüne geçilecek. Şu anda maaşı senelik 5 milyon TL olan 24 yaşındaki kaleciye 5 katı zam yapılması bekleniyor.