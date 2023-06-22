Fenerbahçe açıkladı: Dzeko, İstanbul'a geliyor!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak İtalya'nın Inter takımında forma giyen 37 yaşındaki Bosna Hersekli santrforun, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Bilgilendirme. Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya Inter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.