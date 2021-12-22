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Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibini mağlup edemedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. 2 maçtır kazanamayan Kanarya, 9 kişi kalan rakibini mağlup edemedi.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, uzatmalarla birlikte yaklaşık 60 dakika 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

Mücadele Alexander Pesic ve Mesut Özil'in (pen.) golleriyle 1-1 sona ererken, ev sahibi ekipte Burak Bekaroğlu ve eski Fenerbahçeli Caner Erkin kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Volkan Demirel'le ikinci maçında 4. puanını elde eden Fatih Karagümrük, maçın büyük bölümünü iki eksikle tamamlamasına rağmen 1 puanı hanesine yazdırdı.

Zeki Murat Göle yönetiminde maça çıkan Sarı-Lacivertliler'de galibiyet hasreti 3 maça, lider Trabzonspor'la puan farkı ise 16'ya çıktı. 

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