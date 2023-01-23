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Fenerbahçe, 3 puanı son anda kaptı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Ümraniyespor karşısında 3 puanı son anda kaptı.

Ümraniyespor'un 90+8'de bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ev sahibi ekipte Onur Atasayar, 90+11'de kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 yendi. 

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Fenerbahçe 73. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Ümraniyespor 78. dakikada Umut Nayir'in golüyle eşitliği yakaladı. 

89. dakikada Tomislav Glumac'ın kendi kalesine attığı gol maçın skorunu belirledi. 

Ümraniyespor'un 90+8 Umut Nayir ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi

Ev sahibi ekipte Onur Atasayar, 90+11'de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 41'e yükseltirken, HangiKredi Ümraniyespor 14 puanda kaldı.

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