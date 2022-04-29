Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti.
57. dakikada Fenerbahçe penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Günay'ın müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun, penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta attı.
62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Mert Hakan Yandaş'ın yerden sert ortasında altı pas önünde Serdar Dursun'un vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
65. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Figueiredo'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Sagal'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
84. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde rakibinden sıyrılan Zajc, köşeye plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1.
Gaziantep FK, 90+7. dakikada VAR sonucunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
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