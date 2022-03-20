Fenerbahçe: 2 - İttifak Holding Konyaspor: 1
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında Serdar Dursun, altıpasın önünde topu göğsüyle Pelkas'ın önüne indirdi. Yunan futbolcunun sert şutunda Musa Çağıran'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
66. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta köşede kaleci Sehic'ten seken top direğe çarparak kale çizgisi üzerinde Kim'in önünde kaldı. Güney Koreli oyuncunun boş kaleye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
88. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Crespo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın ceza sahasına girdikten hemen sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Yorumlar