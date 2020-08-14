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Fenerbahçe: 2 ismin yeniden yapılan testleri negatif

Fenerbahçe Kulübü, dün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurduğu bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının ikinci testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza yapılan Covid-19 tanı testinde pozitif çıkan futbol takımımız oyuncusu ve teknik ekip çalışanımızın ikinci test sonuçları NEGATİF çıkmıştır.

Oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımızın tedbir amaçlı izolasyon süreçleri devam edecektir."

2 KİŞİDE KORONAVİRÜS SAPTANMIŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Can Bartu Tesislerinde dün yapılan koronavirüs tanı testinde iki kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı.

 

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