Fenerbahçe 2 golle güldü, seriyi sürdürdü!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Mücadelede konuk ekibin gollerini; 6. dakikada Edin Dzeko ve 45+3. dakikada penaltıdan Tadic kaydetti.
Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 8 maça taşıyan Fenerbahçe, puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa 12 puanda kaldı.
Sarı-lacivertliler, milli takım arasından sonra ligde 9. hafta maçını sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.
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