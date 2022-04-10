Derbide gülen taraf Fenerbahçe

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, 26. dakikada Miha Zajc'ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 68. dakikada Serdar Dursun'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde 56 puanla 3. basamakta yer alan Fenerbahçe, puanını 59'a yükselterek İttifak Holding Konyaspor'un önüne geçti ve 2. sıraya yerleşti.

- Bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi

Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ligdeki ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda da tekrarlamıştı.

Son olarak 25, 26 ve 27. haftalarda üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasında Trabzonspor ile berabere kalmış ve 4 maçlık seriyi hanesine yazdıramamıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçından sonra sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'u yenerek Galatasaray maçına çıkmıştı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı da yenerek ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine ulaşmayı başardı.

- Ligde son 8 maçta 7 galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği etkili performansı Galatasaray karşısında da sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 8 müsabakada 7. galibiyetini alırken, 1 kez de berabere kaldı ve 22 puan topladı.

- Kadıköy'de 4 maç sonra Galatasaray galibiyeti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ı Kadıköy'de 4 maç sonra yendi.

Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etmişti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe, daha sonra Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, 4 maç aranın ardından Kadıköy'de Galatasaray'a karşı aynı skorla galip geldi.

- Serdar Dursun 10. golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun, ligde 10. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli ekibe sezon başında katılan Serdar, 14'ü 11'de 27 maça çıkarken 10 gol atma başarısı gösterdi.

Serdar ayrıca sarı-lacivertli formayla ilk derbi golüne de imza attı.

- İrfan Can cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü.

Galatasaray maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan İrfan Can, müsabakaya kart ceza sınırında çıkmıştı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında sarı kart gören 26 yaşındaki oyuncu, Göztepe maçında cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

- Arda Güler 84'te sahada

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, 84. dakikada oyuna girdi.

Son dönemde gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan 17 yaşındaki oyuncu, ilk derbi maçına çıktı.

- Mert Hakan ve İrfan Can beğeni topladı

Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, performanslarıyla göz doldurdu.

Galatasaray'a karşı gösterdikleri mücadeleyle takdir toplayan iki futbolcu oyundan çıkarken tribünler sevgi gösterilerinde bulundu.