Fenerbahçe 10 kişiyle RAMS Park'ta kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde lider Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü attı.

İşte Çağlar Söyüncü'nün golü:

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye derbide galibiyeti getiren gol!pic.twitter.com/HNkS2jmzYD — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 19, 2024

Mücadelenin 12. dakikasında sarı kart gören Fenerbahçeli Djiku, 21. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Djiku'nun oyundan atılmasıyla sarı-lacivertliler maçın geri kalan dakikalarını 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından puanını 96'ya çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e düşürerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe de sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Konyaspor'a ligde kalması için 1 puan yeterken, Galatasaray'a da şampiyonluk için 1 puan yetiyor.

Yabancı basından büyük ilgi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını takip edebilmek için 23 yabancı basın mensubu akredite oldu.

Karşılaşma için ABD, İngiltere, Portekiz, İsrail, Avusturya, Tunus, Danimarka, Fransa, Azerbaycan, Almanya, Romanya, Arjantin ile Rusya'dan 23 muhabir, foto muhabir ve kameraman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) aracılığıyla akreditasyon yaptırdı.