Fenerbahçe: 0 - VavaCars Fatih Karagümrük: 0

54. dakikada sol kanatta iki rakibini geçen Rossi, son çizgide ceza sahasında bulunan Osayi-Samuel'e topu aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sağına çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrılarak ceza yayına giren Rossi, Zajc ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası sağından müsait durumda yaptığı vuruşta topu direk dibinden auta attı.

68. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel'in sol ayağıyla şutunda kaleci, meşin yuvarlağı ayaklarıyla taca gönderdi.

78. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpasta topla buluşan Pesic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.