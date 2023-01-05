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Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi!

Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, derbi öncesi moral buldu. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncularından Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı takım derbi öncesi moral buldu. Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi geldi.

Maça yoğun ilgi oldu

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray taraftarları takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesi takımını tribüne çağırdı ve  Pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi futbolculara moral verdi.

Melo'dan paylaşım

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo'dan yorum geldi. Berkan Kutlu ve Felipe Melo'yu etiketleyen sarı-kırmızılı kulüp, "Dejavu" ifadesini kullandı.

Kulübün paylaşımına yanıt veren Melo, 8 Ocak Pazar günü oynanacak  derbi için  "Sizleri çok seviyorum. Pazar günü savaş..." ifadelerini kullandı.

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