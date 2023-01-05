Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi!
Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray, derbi öncesi moral buldu. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncularından Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı takım derbi öncesi moral buldu. Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo'dan Fenerbahçe göndermesi geldi.
Maça yoğun ilgi oldu
Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray taraftarları takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesi takımını tribüne çağırdı ve Pazar günü Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi futbolculara moral verdi.
Melo'dan paylaşım
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo'dan yorum geldi. Berkan Kutlu ve Felipe Melo'yu etiketleyen sarı-kırmızılı kulüp, "Dejavu" ifadesini kullandı.
Kulübün paylaşımına yanıt veren Melo, 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi için "Sizleri çok seviyorum. Pazar günü savaş..." ifadelerini kullandı.
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