Fed faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Kasım ayı Fed toplantısı sona erdi. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı ve faiz karar metni yayımlandı. Buna göre Fed politika faizi için 75 baz puan artırıma gitti. Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın vereceği mesajlar gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar barındırdığından ekonomistlerin radarında yer alıyor.