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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Yılın ilk toplantısında Fed faizleri değiştirmedi.

Fed, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda alınan karara göre; Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda, 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı. 

2022'nin ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. 

Fed, faizleri sabit tutmasının yanı sıra mart ayında varlık alım programını sıfırlama ve faiz artışına başlama sinyali de verdi. Karar metninde faiz artışlarının yakında başlayacağı belirtilirken, bilançonun küçültülmesine yönelik operasyonun da sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

Fed'in faizleri sabit tutması, gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında olumlu karşılandı. Fed'den gelen faiz kararı sonrasında kripto paralar ve ABD borsalarında yükseliş görüldü.

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