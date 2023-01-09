Fed: Enflasyon hâlâ yüksek

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yetkililerinden faiz açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ve faiz oranlarını yüzde 5’in üzerine çıkarmaktan yana olduğunu belirtti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise, “enflasyonu yüzde 2’ye geri getirmek için hala yapacak işlerimiz var” dedi.

Yavaşlama çağrısı

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, yüksek enflasyonu düşürmeye çalışırken daha küçük faiz artışlarına gidilmesi gerektiğini söyledi. Barkin bu hamlenin ekonomiye verilen zararı sınırlayacağını bildirdi.

CNBC’ye konuşan Bostic, “Enflasyon hâlâ çok yüksek, dengesizlikleri azaltmamız gerekli” dedi.

Zorluklar sürüyor

Kansas City Fed Başkanı Esther George da yetkililerin enflasyon ve istihdamı dengelemeye çalışırken politika belirleme konusunda zorlu bir yola sahip olduğunu söyledi.

Bir etkinlikte konuşan George, “Enflasyon ve istihdam arasındaki etkileşim daha belirgin hale geldikçe, politika yapıcılar şüphesiz daha karmaşık seçimler ile karşı karşıya kalacak. Politikanın gidişatına ilişkin belirsizlik artabilir” dedi.