Fed Başkanı Powell'dan Kripto mesajı! Gözümüz bu alanda!

ABD Merkez Başkanı (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı "şahin" açıklamalarından sonra Kripto para piyasalarında düşüş olduğu gözlendi.

Powell dün Senato Bankacılık Komitesi'nde gerçekleştirdiği sunumda son ekonomik veriler ışığında Fed'in öngörülenden daha yüksek ve hızlı bir faiz artırımına gidebileceğini belirtti.

Fed başkanı powell'dan faiz açıklaması

Powell'ın yapmış olduğu açıklamanın ardından 22 Mart'ta 25 değil 50 baz puanlık bir faiz artırımına gideceği düşülüyor.

Açıklama öncesinde 22.350 dolardan işlem gören Bitcoin gece saatlerinde 22.010 dolara kadar geriledi. Ancak 22.000 dolara yaklaşılmasıyla bu sefer de tepki alımları geldi. Böylece dünyanın en büyük kripto parası 22.000 doların üzerinde tutunmayı başardı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin 22.124 dolardan işlem gördü. Günlük düşüş dolar bazında yüzde 1.6 oldu. Benzer şekilde piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum da yüzde 1'lik değer kaybıyla 1.558 dolara çekildi.