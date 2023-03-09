FBI Direktörü: Çin TikTok üzerinden verileri çalabilir

ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Christopher Wray, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, ABD Siber Kuvvetler (CYBERCOM) Komutanı ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Başkanı Orgeneral Paul Nikasone ile Senato İstihbarat Komitesinde ABD’ye yönelik küresel tehditlere ilişkin bir oturumda konuştu.

Wray, henüz TikTok’un bu amaçla kullanılıp kullanılmadığından emin olmadığını belirtti.

Wray, "Amerikalılara tüm verilerinizin, cihazınızın kontrolünü ve bilgilerinizi Çin Komünist Partisine vermek isteyip istemeyeceğini sorarsanız, Çoğu Amerikalı size hayır diyecek ve bununla işim bitti diyecek." diye konuştu.

Çin’in süper bilgisayarlar ve yapay zeka araçlarını kullanarak casusluk, IP hırsızlığı dahil birçok yasadışı birçok faaliyette bulunabileceğini belirten Wray, "Bu büyük veri operasyonlarının her türlüsünü yapmak için veri kontrolüdür. Bu milyonlarca cihaza ulaşmak için yazılımların kontrol edilmesidir." dedi.