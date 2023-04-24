F.Bahçe'ye son dakika golü şoku

Süper Lig’in 31. Haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ligin hem üstünü hem de alt tarafını yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı. Son dakikaların nefes kestiği maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Mücadele 3-3 sona erdi. Sarı lacivertlilerin gollerini 25 ve 51'de Arda Güler, 71'de Joao Pedro attı. Konuk ekibin gollerini ise 57 (penaltı) ve 66'da Ethemi, 90+6'da Eze kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 64 yaptı ve lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi. İstanbulspor ise 28 puanda kaldı.