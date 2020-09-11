Fazıl Say: "Bir daha Sözcü okumayacağım"

Fazıl Say, röportaj verdiği Sözcü gazetesinin sözlerini çarpıtmasına büyük bir tepki gösterdi. Sözcü'nün “çarpıcı manşet tutkusu” nedeniyle kendisini hedef tahtasına koyduğunu belirten Say, “Ben de bir dönem Türkiye'den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım.” cümlemi “Türkiye'den kaçmayı düşündüm” şeklinde manşete taşıdılar. Ben bir daha bu gazete ile hiçbir şekilde iletişimde olmayacağım. Okumayacağım da.” ifadelerini kullandı.

Piyanist Fazıl Say, yeni çıkan kitabı Suya Yazılan’la ilgili Sözcü gazetesine bir röportaj verdi. Sözlerinin kesilerek manşetten verilmesine tepki gösteren Say, “Sözcü bunu sıkça yaptı bana. Ve ben birkaç kere çok sert şekilde uyardım. Kusura bakmayın kardeşim. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır. Özür mözür de dilemeyin.” ifadelerini kullandı.

Resmî Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Fazıl Say, “Sözcü gazetesine çok kızgınım” yazılı bir görselin altında şu ifadelere yer verdi:

“Sözcü ile röportaj yapmaktan oldum olası çekinmişimdir, çünkü bu çarpıcı manşet tutkusu, insanları hedef tahtasına koyuyor. Suya Yazılan kitabımla ilgili röportaja gelmişlerdi 5 gün önce. Ben bugün röportajdan sadece kendi dediklerimi ayıklayıp size sundum. Onların manşetlerini değil.

Bakın; yurt dışına kaçan beyin göçüyle ilgili; (kitapta böyle bir bölüm var) cümlem şöyle;

“Ben de bir dönem Türkiye’den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım”.

Sözcü’nün manşeti;

“TÜRKİYE’DEN KAÇMAYI DÜŞÜNDÜM”

Tipik bir cümleyi kesmece örneği… Bu manşeti okuyan biri bana küfürü basar. Hiç kusura filan bakmasınlar, ben bir daha bu gazete ile hiçbir şekilde iletişimde olmayacağım. Okumayacağım da.

İstemiyorum. Kusura bakmayın kardeşim. Hedef tahtasına koymaktır bu. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır. Özür mözür de dilemeyin.

Allah’tan ilave eki filan.

Sözcü bunu sıkça yaptı bana. Ve ben bir kaç kere çok sert şekilde uyardım.

Bir sanatçı, pandemi döneminde kitap çıkarıyor. Şu hale bak ya. Vahşi manşetler arasında kendi dediklerimizi de kitabımızı da arar olduk.

Bu gazetecilik filan değil!

Bu sizinki insanları hedef tahtasına koymak. Ayar çakmak!



SÖZCÜ'DEN FAZIL SAY'A CEVAP



