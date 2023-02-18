Fay hattı üzerindeki köy yer değiştirdi!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde büyük bir yıkım yarattı. Hatay'da birçok bina yıkıldı, fay hattının kırıldığı noktalarda yarıklar oluştu.

Özellikle Antakya ilçesinde Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi.

Evler dibe çöktü

Yaklaşık 3 metre yerin dibine çöken evlerde yaşayan köylüler canlarını zor kurtardı.

30 metre Asi Nehri'ne kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise su seviyesinin yükselmesiyle birlikte nehre kapılırken, vatandaşlar yıkılan evleri nedeniyle yetkililerden yardım istedi.