AjansHaber.com.tr Gündem Fay hattı üzerindeki köy yer değiştirdi!

Fay hattı üzerindeki köy yer değiştirdi!

Kahramanmaraş merkezli depremin büyük bir yıkım oluşturduğu Hatay'da kaydedilen görüntüler depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde büyük bir yıkım yarattı. Hatay'da birçok bina yıkıldı, fay hattının kırıldığı noktalarda yarıklar oluştu.

Özellikle Antakya ilçesinde Demirköprü köyünden geçen fay hattı yerleşim alanlarının bir kısmını Asi Nehri'ne sürükledi.

Evler dibe çöktü

Yaklaşık 3 metre yerin dibine çöken evlerde yaşayan köylüler canlarını zor kurtardı.

30 metre Asi Nehri'ne kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı ise su seviyesinin yükselmesiyle birlikte nehre kapılırken, vatandaşlar yıkılan evleri nedeniyle yetkililerden yardım istedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yeni Çamoluk Otomotiv'den bağış açıklaması!
Yıkılan binalara ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama
Petrol fiyatlarında artış beklentisi!
''Türkiye Tek Yürek''te bağış rekoru kırıldı
Depremzedeye lütuf gibi sunulan bir tuhaf kampanya
Nemrut Dağı Ören Yeri deprem nedeniyle yıkıldı mı?