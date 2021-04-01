Fatmanur Altun'dan mahkemenin 'ağır hakarete' verdiği beraat kararına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun, kendisine açık bir şekilde hakaret eden kişi hakkında dava açtı.

Mahkeme, Altun'a "İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin" ifadeleriyle hakaret eden zanlı hakkında beraat kararı verdi.

"AÇ KÖPEK İFADESİ HAKARET DEĞİLMİŞ"

Twitter hesabından beraat kararına tepki gösteren Fatmanur Altun,

"İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş.

'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ DAĞ'DAN KARARA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ karara tepki göstererek "Hakimin tarafsızlığı kürsüye çıktığında dünya görüşünü kapı eşiğinde bırakmakla olur. Mahkeme kararını kişilere göre değil delillere göre verir. Açık delilere rağmen verilen bu şekilde ki kararlar göstermektedir ki bazı mahkemeler yıllar geçse de aynı zihniyetin tahakkümündedir." dedi.