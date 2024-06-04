Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil hayatını kaybetti!
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Fatma Karanfil, 72 yaşında hayatını kaybetti
1960 ve 1970'li yıllarda rol aldığı filmlerle Yeşilçam'da iz bırakan ve bir süredir kanser tedavisi gören Fatma Karanfil'den acı haber geldi.
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Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.
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72 yaşındaki usta oyuncu geçtiğimiz hafta entübe edilmişti. Doktoru ve yakınları artık uyanmasının çok zor olduğunu söylemişti.
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4. evre kanser olan Fatma Karanfil tedavi gördüğü Florya'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde hayata veda etti.
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