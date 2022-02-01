Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik’ten şok suç duyurusu!

24 Ocak 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat eden Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, avukatı Akın Centilmen aracılığıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu.

Günay Girik, hem hastanenin hem de yeğeni Ahu Turanlı’nın, vefat haberi sanat dünyasını yasa boğan Yeşilçam efsanesinin koronavirüse yakalanmasında ihmali olduğunu iddia etti.

"BİN TL OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE TEST YAPTIRMAKTAN VAZÇEÇMİŞ"

Girik’in avukatı Akın Centilmen, yaptığı açıklamada, “Fatma Hanım’ın uzun yıllardır bakıcılığını yapan Türkmen asıllı kadın, refakatçi olarak hastaneye geldiğinde kendisini iyi hissetmediğini ve Covid-19 testi yaptırmak istediğini söylüyor. Ahu Hanım test fiyatının bin TL olduğunu öğrenince test yaptırmaktan vazgeçiyor. Birkaç gün geçtikten sonra Fatma Girik’in koronavirüse yakalandığı anlaşılıyor ve 2-3 gün içerisinde yaşamını yitiriyor. Burada hem testi yaptırmayan Ahu Hanım hem de bakıcının beyanına rağmen test yapmadan bakıcının refakatçi olmasına izin veren hastane yönetiminin ihmali var” ifadelerini kullandı.

DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK

Avukat Akın Centilmen, Fatma Girik’in ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle Ahu Turanlı ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, dosyanın İstanbul'a gönderileceğini ve soruşturmanın İstanbul'da yürütüleceğini açıkladı.