Terim'in kızı ve Büyüka'nın oğlu sosyal medyada kapıştı

Galatasaray dün gece oynanan maçta sahasında Altay’la 2-2 berabere kaldı. Tartışmalı maç, bütün gece sosyal medyada tartışılmaya devam etti.

Televizyoncu Şansal Büyüka’nın oğlu Hazar Büyüka, “15 maç 23 puan hakemle falan açıklanamaz. Çok kaçıyoruz ve kötü oynuyoruz” şeklinde bir yorum yaptı. Bu sözler karşısında sessizliğini bozan Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Büyüka’ya “Ya Hazarcım konuşmak için konuşmasan mı acaba? Allah aşkına sen yapma. Bu maçtan bunu mu çıkardık yani? Bu mu konuşulması gereken?” diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray, sahasında Altay’la 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın sonrasında usta basın mensubu Şansal Büyüka’nın oğlu Hazar Büyüka’yla, Fatih Terim‘in kızı Merve Terim Çetin sosyal medyada birbirine girdi.

"Konuşmak için konuşmasan mı acaba?"

Hazar Büyüka’nın, “15 maç 23 puan hakemle falan açıklanamaz. Çok kaçıyoruz ve kötü oynuyoruz” paylaşımı karşısında kayıtsız kalamayan Merve Terim, Büyüka’ya “Ya Hazarcım konuşmak için konuşmasan mı acaba? Allah aşkına sen yapma. Bu maçtan bunu mu çıkardık yani? Bu mu konuşulması gereken?” yanıtını verdi.

Merve Terim Çetin’in paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni geldi.