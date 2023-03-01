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Fatih Terim'in imzalı formasını Fenerbahçe kongre üyesi satın aldı!

Fatih Terim, depremde zarar gören insanlara destek olmak için imzalı forma bağışladı. Terim'in imzalı formasını Fenerbahçe kongre üyesi 100 bin liraya satın aldı.

Engelsiz Yaşam Vakfı, müzayedeci Uğur Batur ile iş birliği yaparak bağışlanan eşyaların satılması için 'Acılar Paylaştıkça Azalır' etkinliği düzenledi. Organizasyona Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Terim de katıldı. Terim, 5 numaralı formasını imzalayarak gelirin depremzedelere bağışlanması için bu etkinlikte yer aldı.

Fenerbahçe Kongre Üyesi satın aldı

Sabah gazetesinin haberine göre Fatih Terim'in imzalı formasını Fenerbahçe Kongre Üyesi Merve Mermer 100 bin lira karşılığında satın aldı. Geliri depremzedelerin yararına kullanılacak.

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